Турпоток в Костомукшском городском округе Карелии в 2021 году вырос на треть

Республиканские власти рассчитывают на увеличение туристической привлекательности округа после завершения ремонта автотрассы, связывающей Костомукшу с дорогой «Кола».

В Костомукшском городском округе в 2021 году отмечен существенный рост туристического потока. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на онлайн-совещании по социально-экономическому развитию муниципального образования, которое состоялось утром 8 февраля, округ посетили почти 10 тысяч туристов, что на треть больше, чем в 2020 году. Однако доля муниципалитете в общем туристическом потоке республики остается пока невысокой – менее 1%.

По мнению губернатора, увеличить турпоток в Костомукшский городской округ позволит ремонт автотрассы, соединяющей приграничный муниципалитет с федеральной дорогой «Кола». В нынешнем году планируется завершить ремонтные работы на самом проблемном участке этой трассы.

Кроме того, как считает Парфенчиков, развитие туризма в Костомушском городском округе связано с модернизацией приграничной инфраструктуры и, в частности, многостороннего автомобильного пункта пропуска «Люття». По оценке Парфенчикова, в результате этой модернизации число пересечений границы в районе Люття может достичь миллиона в год.