Турция ужесточила требования для российских туристов

Власти Турции ужесточили требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну.

Прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт», отныне не признаются.

Об этом сообщили РИА «Новости» в МВД РФ.

Россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну. Для этого им необходимо предъявить соответствующий сертификат.

Кроме того, на границе будут принимать справку о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.

В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до въезда в Турцию. Принимаются также и экспресс-тесты на антиген, которому не более 48 часов. В российском посольстве запросили разъяснений по поводу нововведений.

Как отмечает портал Profi.travel, исключением из обновленных правил въезда в республику станет однокомпонентная вакцина производства Johnson & Johnson (США).

Ранее в Турции увеличили возраст детей, которые могут въехать в страну без каких-либо справок — с 6 до 12 лет.