Туры по Карелии признаны лучшими в мире

Россия заняла седьмое место в списке лучших туристических стран мира по версии английского журнала Wanderlust Travel Magazine.

Журнал опросил более 2 тысяч своих читателей и составил список из 10 лучших стран для путешествий, сообщает сайт Ростуризма.

Издание отмечает, что в основе рейтинга лежит показатель удовлетворенности туристов, то есть их впечатления о поездке. Таким образом, включение нашей страны в ТОП-10 лучших стран для путешествий является свидетельством высокой оценки зарубежной общественностью позитивных изменений, которые произошли в российской индустрии гостеприимства за последние годы.

Россия и ее регионы в последнее время все чаще получают международное признание и награды в качестве туристических направлений.

К примеру, в прошлом году Санкт-Петербург уже в третий раз получил самую престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в номинации "Лучшее европейское городское направление 2017". Британская газета The Telegraph включила тур по Карелии и Архангельской области в список лучших в мире. По итогам голосования National Geographic Traveler Awards 2017 награды получили Краснодарский край ("Российский оздоровительный отдых"), Алтайский край ("Российский приключенческий отдых"), Ленинградская область ("Российский экскурсионный отдых"), Бурятия ("Российский этнический отдых") и Красная Поляна ("Российский горнолыжный отдых").

В топ-лист Wanderlust Travel Magazine попала и российская столица. Москва вошла в пятерку популярных у британских путешественников городов.

"Россия является очень интересным туристским направлением для иностранных граждан. Она может предложить отдых и путешествия на любой вкус и кошелек. За последнее время в нашей стране сделан большой шаг вперед в развитии инфраструктурной базы туризма, в повышении качества обслуживания туристов, в создании комфортной туристской среды. Как результат, за 15 лет, начиная с 2001 года, количество иностранных граждан, приезжающих в Россию с туристическими целями, более чем удвоилось. За 9 месяцев 2017 года Россию посетили 153 тысячи британских туристов, в то время как за весь 2002 год этот показатель составил чуть более 60 тысяч. В 2018 году мы ожидаем большое количество болельщиков из Соединенного Королевства на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Матчи с участием сборной Англии пройдут в Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. Мы рассчитываем, что наши британские гости познакомятся и с другими городами нашей страны, по достоинству оценят туристические возможности Российской Федерации и будут рекомендовать Россию своим родным и друзьям", – сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.