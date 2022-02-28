Туры в Турцию подорожали для россиян на 80%

Стоимость туров в Турцию в начале марта выросла более чем на 80%.

Недельная путевка в Турцию на двоих с проживанием в отеле категории «четыре звезды», работающем по системе «все включено», с вылетом 9 марта стоит минимум 177,5 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Согласно статистике сети турагентств „1001 тур“, средний чек купленного пакетного тура в Турцию с заездом в конце февраля составил всего 73,2 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, „все включено“. На двоих. Отель категории „три звезды“. Результаты мониторинга систем бронирования туроператоров, проведенного 3 марта: тур в Турцию на 10 дней с вылетом в ближайшие дни минимально стоит 127,6 тыс. рублей на двоих. Из этого ясно, что цены на туры в Турцию увеличились по сравнению с серединой февраля более чем на 80%», — говорится в сообщении АТОР.

Недельная путевка в Турцию на двоих с проживанием в отеле категории «четыре звезды», работающем по системе «все включено», с вылетом 9 марта стоит минимум 177,5 тыс. рублей, в отеле категории «пять звезд» — 182,1 тыс. рублей, категории «пять звезд VIP» и «Ультра все включено» — 290,1 тыс. рублей, рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, стоимость туров в Египет выросла на 65%. В конце февраля путевку в эту страну на 10 дней на двоих с проживанием в отеле категории «три звезды», работающем по системе «все включено», можно быть купить за 80,7 тыс. рублей. Такой же тур в Египет с вылетом в ближайшие дни стоит минимум 134 тыс. рублей. Среди предложений туроператоров также есть туры в Египет в отель «три звезды» на 10 дней за 250 тыс. рублей на двоих.

Главная причина удорожания — падение курса рубля к мировым валютам. «Горящих туров» в Турцию не ожидается. Уже в начале февраля тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а рублевый рост гораздо заметнее, добавили в АТОР.

Недельная путевка в Турцию на двоих с проживанием в отеле категории «четыре звезды», работающем по системе «все включено», с вылетом 9 марта стоит минимум 177,5 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Согласно статистике сети турагентств „1001 тур“, средний чек купленного пакетного тура в Турцию с заездом в конце февраля составил всего 73,2 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, „все включено“. На двоих. Отель категории „три звезды“. Результаты мониторинга систем бронирования туроператоров, проведенного 3 марта: тур в Турцию на 10 дней с вылетом в ближайшие дни минимально стоит 127,6 тыс. рублей на двоих. Из этого ясно, что цены на туры в Турцию увеличились по сравнению с серединой февраля более чем на 80%», — говорится в сообщении АТОР.

Недельная путевка в Турцию на двоих с проживанием в отеле категории «четыре звезды», работающем по системе «все включено», с вылетом 9 марта стоит минимум 177,5 тыс. рублей, в отеле категории «пять звезд» — 182,1 тыс. рублей, категории «пять звезд VIP» и «Ультра все включено» — 290,1 тыс. рублей, рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, стоимость туров в Египет выросла на 65%. В конце февраля путевку в эту страну на 10 дней на двоих с проживанием в отеле категории «три звезды», работающем по системе «все включено», можно быть купить за 80,7 тыс. рублей. Такой же тур в Египет с вылетом в ближайшие дни стоит минимум 134 тыс. рублей. Среди предложений туроператоров также есть туры в Египет в отель «три звезды» на 10 дней за 250 тыс. рублей на двоих.

Главная причина удорожания — падение курса рубля к мировым валютам. «Горящих туров» в Турцию не ожидается. Уже в начале февраля тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а рублевый рост гораздо заметнее, добавили в АТОР.

В феврале сообщалось, около половины бронирований туров (45 процентов) россиянами с заездами с 29 апреля по 8 мая приходились на Турцию. Второе место среди направлений для отдыха в организованном сегменте занимал Египет, третье — ОАЭ. В топ-5 востребованных среди россиян стран также входили Доминикана и Кипр.