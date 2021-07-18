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Тушить лесные пожары в Карелии отправятся волонтеры от партии «Новые люди»

Новости. Общество
10:46, 19 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Партия «Новые люди» объявила набор в отряды волонтеров, которые помогут подразделениям МЧС тушить лесные пожары в Карелии.

Об этом говорится в обращении руководителя регионального отделения партии Сергея Усатенко, которое размещено в официальной группе Вконтакте.


«С каждым часом ситуация становится еще более критической. В настоящий момент я формирую группы добровольцев, особенно нужна помощь в Пряжинском и Суоярвском районах.
Если у тебя сейчас выходной, ты живешь в Петрозаводске, Пряжинском районе или Суоярвском районе, и есть желание помочь нашим лесам — напиши мне, в личные сообщения. Инструмент есть, до леса на чём добраться тоже есть, обучение проведём, нужны люди», — написал Устатенко.

По словам эколога Владимира Кванина, столь масштабных пожаров в Карелии еще не было — это говорит о проблемах в организации лесного хозяйства.

«Понятно, что от жары не защититься, однако те масштабы, которые приобретают возгорания, свидетельствуют — что-то не ладно в организации нашего лесного хозяйства. В соседней Финляндии, с теми же климатическими условиями и такими же лесами, столь опасные ситуации регулярно не возникают. Причина, на мой взгляд, в том, что в наших лесах отсутствует хозяин, а госорганы просто не справляются с функцией надзора и контроля. В результаты мы каждый год вынуждены героически сражаться с лесными пожарами, вместо того, чтобы предотвращать подобные ситуации с помощью профилактики», — заявил Кванин.

По официальным данным правительства Карелии на 19 июля, в республике зарегистрировано 25 действующих лесных пожаров на площади 4365 га.  Самые крупные пожары в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах, а также на территории Эссойльского сельского поселения Пряжинского района введены режимы ЧС.

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Комментарии

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врунофф
2021-07-19 11:05:45
Хде яблочнутые с плакатиками ? И рогалевич с фотиком
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