Тушить огонь в пятиэтажке Петрозаводска бросили десятки пожарных

Пожар произошел вечером в воскресенье в многоквартирном жилом доме в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, на борьбу с огнем были брошены 28 пожарных и 9 единиц техники.

Из-за сильного задымления одного из подъездов, пришлось эвакуировать 8 жильцов с применением средств защиты дыхания.

После ликвидации пожара выяснилось, что огнем повреждена кухня в одной из квартир. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электропроводки.