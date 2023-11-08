«Тут и эмоции, и борьба, и радость победы», — в Петрозаводске преподаватели отдыхают вместе со студентами

Студенты и преподаватели Петрозаводского техникума городского хозяйства на перемене устраивают турниры, что помогает им отлично отдохнуть разрядиться.

О турнирах на перемене рассказали в паблике техникума городского хозяйства карельской столицы.

Замечательный способ разрядиться на перемене используют студенты и преподаватели техникума, играя в шахматы и шашки.

«Тут и эмоции, и борьба стратегий, и гимнастика для ума, и радость победы», — сообщили в паблике образовательного учеждения.

«Шахматы — увлекательная и интеллектуальная игра, которая позволяет переключиться с учебного процесса на полезный отдых. Преподаватели поддержали идею и присоединились к студентам, отдыхают вместе на большой перемене», — уверена руководитель по воспитательной работе Дарья Алексеевна Еремина.

Как рассказали в техникуме, у тех, кто играет в шахматы, вырабатывается умение распределять время, ставить цели и задачи, планировать свою деятельность. Каждый находит в шахматах для себя что-то особенное и притягательное, что позволяет каждый раз испытывать радость от применения интересных вариантов и комбинаций.