«Тут замес на трассе… лобовой удар», — в Карелии жестко столкнулись грузовик с легковушкой

Очевидцы зафиксировали на видео последствия дорожной аварии на трассе «Кола».
Видео последствий жесткой аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
ДТП произошло в пятницу, 3 ноября, на 600 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе рядом с отвороткой к посёлку Кяппесельга.
«Тут замес на трассе… лобовой удар», — сообщил автор видео за кадром.
Предположительно, на трассе в лобовую столкнулись легковой автомобиль и грузовик. У них серьезные механические повреждения, при этом легковушку развернуло и откинуло на середину проезжей части.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняются.
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