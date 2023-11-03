«Тут замес на трассе… лобовой удар», — в Карелии жестко столкнулись грузовик с легковушкой

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Очевидцы зафиксировали на видео последствия дорожной аварии на трассе «Кола».

Видео последствий жесткой аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло в пятницу, 3 ноября, на 600 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе рядом с отвороткой к посёлку Кяппесельга.

«Тут замес на трассе… лобовой удар», — сообщил автор видео за кадром.

Предположительно, на трассе в лобовую столкнулись легковой автомобиль и грузовик. У них серьезные механические повреждения, при этом легковушку развернуло и откинуло на середину проезжей части.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняются.