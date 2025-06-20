Тверской центр спасения опубликовал новое видео с карельскими медвежатами-сиротами

Пятеро медвежат, среди которых тройня из Карелии, успешно осваиваются в Тверском центре спасения.

Специалисты заведения поделились свежими новостями о жизни малышей.

Карельская тройня, поступившая в центр 29 мая, заметно окрепла. Специалисты рискнули подселить их к двум медвежатам из Ленинградской области — Кире и Холке. Хотя сначала звери держались настороженно, серьезных конфликтов не возникло. После периода привыкания всех пятерых переселили в общий вольер.

Все пятеро поступили в центр уже подросшими — они успели пожить в лесу с матерями, поэтому сохраняют дикие повадки. При появлении людей медвежата сразу забираются на деревья. Специалисты отметили, что такое поведение помогает медведям выживать в природе.

– У всех медвежат, поступающих в «постберложном» возрасте, гораздо более ярко выражен дикий нрав и оборонительное поведение, выражающееся, в том числе, и в ярко выраженной реакции страха и избегания человека.

Медвежата из Великолепной Пятерки — не исключение! При нашем появлении на вольере, медвежья детвора — опрометью бегут и вскарабкиваются на высоченные макушки деревьев. И только когда мы разложим им кашу и покинем их лесные владения, медвежата спускаются и приступают к трапезе, — рассказали в центре.

Специалисты продолжают наблюдать за медвежатами с помощью фотоловушек, чтобы минимально тревожить животных. В паблике центра опубликовали свежее видео с косолапыми.





Напомним, медвежата поступили в центр в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия.

Добавим, что не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.