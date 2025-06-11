Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне

Карельский город занял третье место в числе самых дорогостоящих направлений на первый летний месяц.

Карельский город Сортавала занял третье место в числе самых дорогостоящих направлений для отдыха в России на июнь. К такому результату пришли эксперты российской платформы Твил.ру, проанализировав данные бронирования квартир и отелей в различных городах страны.

Средняя стоимость ночи с городе Сортавала составила в июне 7174 рубля. Карельский город уступил лишь Осташкову и Суздалю со стоимостью за одну ночь более 8 тысяч рублей. Останавливаться туристы в Приладожье предпочитают на 2 ночи.

Помимо города в Карелии, в число самых дорогих направлений июня в СЗФО вошли Выборг на Карельском перешейке (6.7 тысячи рублей за ночь), Зеленоградск в Калинингралдской области (7 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (6 тысяч рублей за ночь).