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«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте

Новости. Общество
16:37, 16 Декабря 2022
фото: ПАО «Вымпелком»

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Билайн подвел итоги масштабного конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании.

Премьера спектакля по мотивам историй наших финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.

Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких.

Мы получили и обработали более пяти тысяч удивительных историй, и лишь пять из них, пройдя все этапы голосования, оказались в финале. Еще две истории мы выбрали среди своих сотрудников, о которых сегодня впервые узнает зритель.

Подвести итоги конкурса мы решили с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно, тщательно подбирали действующих лиц, углублялись в детали для совершенного нового прочтения историй полуфиналистов.

Георгий Долмазян, режиссер спектакля:

«Совершенно уникальный проект. Впервые формат road-movie переходит на театральную сцену, где лучшие московские актеры играют не просто известных классических персонажей, а самых настоящих клиентов билайна. За каждым ярким персонажем стоит невероятная профессиональная актерская работа каждого из участников. И вся команда очень жалеет, что проект прошел в эксклюзивном формате и был показан только один раз».

Никита Ефремов, актер:

«У нас подобралась великолепная команда, которая работает над спектаклем. И режиссер прекрасный, и все партнеры артисты, и те, кто отвечают за костюмы, и те, кто занимается продюсированием и выпуском этого спектакля. И с самой первой репетиции мы как-то даже не тратили время на нахождение общего языка и сразу начали изучать, смеяться и дружить. Мне всегда очень импонирует, когда происходят такие встречи, когда идет настолько легко живо и энергично. Как будто мы все, как в этой пьесе, встретились в каком-то купе, подружились, нашли общие точки соприкосновения и рассказали друг другу наши истории, которые близки нашему сердцу. Принять участие в этом действии я решил, потому что сейчас очень важно поддерживать связь друг с другом, и я благодарен билайну за то, что они это делают».

Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа — Елена Тарасова — один миллион рублей.

Сотрудники билайна, которые поделились своими рассказами, получили сертификаты номиналом 100 000 рублей, которые можно будет потратить на отдых в загородном отеле на уикенд.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия билайна, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное».

Зрители были рады погрузиться в новый иммерсивный опыт и отблагодарили актеров и авторов историй громкими овациями. Конкурс окончен, а наша история продолжается! Запись спектакля по мотивам историй наших финалистов уже доступна здесь.

Реклама / ПАО «Вымпелком» / LatgBtTYc

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