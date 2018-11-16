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Новости. Культура
13:00, 16 Ноября 2018
фото: Спектакль "ТМ" "Странная миссис Сэвидж", фото Минкультуры Карелии

"Творческая мастерская" отмечает юбилей

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Сегодня Театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская" отмечает 30-летие, сообщили в Минкультуры Карелии.

Тридцать лет назад, 16 ноября 1988 года, на сцене Национального театра состоялась премьера спектакля "Плаха" по роману Чингиза Айтматова (режиссура и инсценировка Ивана Петрова). Этот день и считается официальным днем рождения нового драматического театра Карелии — "Творческой мастерской".

Но за несколько лет до этого в стенах Русского драматического театра КАССР разворачивались поистине исторические события, прогремевшие на всю страну: ведущим актерам стало тесно в стенах "каменного" театра, они выбрали новый путь.

Основатели нового петрозаводского театра - Олег Белонучкин, Людмила Живых, Елена Бычкова, Владимир Мойковский, Людмила Зотова, Геннадий Залогин, Галина Москалева, Тамара Румянцева, вскоре присоединившиеся к ним Георгий Ситко, Александр Лисицын, Людмила и Валерий Баулины, немного позже – Валерий Чебурканов.

Им хотелось говорить со своим зрителем о главном во времени и в себе, тем более что страна жила предчувствием перемен – на дворе стоял 1985 год. Еще до больших перемен в стране в маленьком зале Дома актера СТД Карелии к 23 февраля группа актеров сыграла подготовленный своими силами спектакль по только что опубликованной повести Бориса Васильева "Завтра была война". Спектакль литературного театра, который игрался почти без декораций, произвел в городе эффект разорвавшейся бомбы.

На него пошел зритель, зритель взволнованный, неравнодушный. "Завтра была война" стал глотком свежего воздуха. Это был правдивый и живой разговор актеров с залом "с глазу на глаз" о нашей недавней истории, о молодых людях, вынесших на своих плечах ту страшную войну.

"Завтра была война" и ее создатели оказались нужными наступающему новому времени. Спектакль просили сыграть еще и еще, актеров приглашали в институты, в залы библиотек, в которые набивалось так много народу, что всегда было тесно и не хватало мест. О постановке стало известно за пределами Карелии. Актеров приглашали в СТД Москвы и Ленинграда, спектакль увидел автор повести – Борис Васильев, принявший постановку взволнованно и горячо.

Затем были годы становления, годы борьбы за право на существование нового коллектива. Литературный театр при Доме актера СТД Карелии, театр-студия, карельский филиал всероссийского объединения "Творческие мастерские", Государственный молодежный театр Республики Карелия "Творческая мастерская", наконец, Театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская" – вот этапы большого пути "ТМ".

Сегодня Театр драмы РК "Творческая мастерская" – это высокопрофессиональный коллектив единомышленников, известный и любимый зрителями не только Карелии, но и России. В репертуаре театра более двадцати спектаклей, в нем есть место и классическим постановкам, и современным спектаклям, и классике, и эксперименту.

Труппу Театра драмы Республики Карелия высоко ценят в профессиональной экспертной среде – об этом свидетельствуют многочисленные награды, которые "ТМ" привозит с театральных форумов.

Свой праздник труппа традиционно встретит в кругу друзей и коллег большим театральным капустником – ярким представлением, которым всегда славился талантливый актерский коллектив "Творческой мастерской".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-11-16 14:29:37
Хороший театр , прекрасные актёры , Удачи и успехов им !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
однозначно
2018-11-16 14:07:26
В век цифровых технологий не усматриваю пользы наблюдать за ужимками и кривляниями лицедеев . Может в стародавние времена это и было актуально, но время ярморочных скоморохов уже ушло.
Гость
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