«Творческая мастерская» пообещала жительницам Карелии сюрпризы в марте

Главный драматический театр республики в марте покажет капустник «О чем говорят женщины?»

Театр драмы нашего региона «Творческая мастерская» презентовал афишу мартовских спектаклей.



7 и 8 марта на малой сцене театра пройдет камерный квартирник «Женский день».



10, 11 и 12 числа на основной сцене состоится премьера капустника «О чем говорят женщины?»



Время показов - 19.00 и 21.00, говорится в сообщении паблика театра в социальной сети.