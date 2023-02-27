«Творческая мастерская» пообещала жительницам Карелии сюрпризы в марте

Главный драматический театр республики в марте покажет капустник «О чем говорят женщины?»
Театр драмы нашего региона «Творческая мастерская» презентовал афишу мартовских спектаклей.
7 и 8 марта на малой сцене театра пройдет камерный квартирник «Женский день».
10, 11 и 12 числа на основной сцене состоится премьера капустника «О чем говорят женщины?»
Время показов - 19.00 и 21.00, говорится в сообщении паблика театра в социальной сети.
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