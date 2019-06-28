Творческие коллективы из Карелии участвуют во всероссийском фестивале

С 27 по 30 июня в Твери проходит всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, где принимают участие жители республики, сообщили в Центре национальных культур и народного творчества Карелии.

Карелию представляют Народный ансамбль кантелистов поселка Калевала, Народный хор Karjalan koivu, Вепсский народный хор и Фольклорно-этнографический ансамбль Karjala. Они будут бороться за первое место среди 96 лучших коллективов из 28 регионов нашей страны.

По решению жюри лучшие любительские художественные коллективы-победители получают звание Лауреата – обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллионов рублей и рекомендуются к участию в заключительном этапе конкурса в Москве.

"Мы можем помочь нашим коллективам народного творчества одержать победу и выиграть по 2 миллиона рублей. В данный момент в группе Российский Дом народного творчества проходит голосование за приз зрительских симпатий. Давайте поддержим уникальное народное творчество, карельскую культуру и проголосуем за своих!", – отметил директор Центра национальных культур и народного творчества Андрей Редькин.