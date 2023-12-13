Ансамбль Toive получил звание народного коллектива художественного творчества Карелии

Опубликовали список коллективов, прошедших соответствующую аттестацию.

Завершилась аттестация коллективов художественного творчества Карелии, сообщили в паблике Минкультуры Карелии.





В группе опубликовали список коллективов, успешно прошедших аттестацию по итогам заседания Творческой комиссии по присвоению и подтверждению званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Карелия» и «Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия».







Как напомнили в сообществе, звание присваивается или подтверждается сроком на 5 лет.





«Поздравляем участников и руководителей творческих коллективов Карелии! Желаем процветания и новых творческих планов!», — написали в источнике.