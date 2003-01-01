Творческий конкурс объявили в Петрозаводске к осеннему фестивалю «Марьяне»

Сделать «Лукошко для Марьяне» предложили жителям города к празднованию Дня народного единства.
В День народного единства в Петрозаводске пройдет традционный осенний фестиваль «Марьяне». На нем подведут итоги творческого конкурса. В этом году участникам предлагают изготовить плетеные корзинки.
— Авторские работы должны быть выполнены из прочного природного материала (береста, прутья ивы и прочее) или вторичного сырья (текстиль, бумажная лоза и другое). Элементами украшения могут стать ягоды рябины, шишки и многое другое. 30 лучших работ представят на выставке осеннего фестиваля «Марьяне».
К конкурсу приглашают присоединиться жителей от 13 лет в номинациях: коллективная, семейная, индивидуальная работа. Заявки и фотографии готового изделия необходимо отправить до 27 октября на почту. 28 и 29 октября с 11:00 до 17:00 участникам предстоит самостоятельно доставить корзинки по адресу: площадь Кирова, дом 1.
Церемония награждения состоится 4 ноября на центральной сценической площадке праздника. Напомним, в прошлом году горожане создавали «Домик для птиц» и «Семейный оберег».