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Творческий вечер мурманского поэта и художника Александра Даниловского состоится в Национальной библиотеке Карелии

Новости. Культура
16:08, 03 Марта 2023

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Поэт и художник Александр Даниловский – человек, в жизни которого охота занимает особое место; это и страсть, и неисчерпаемый источник вдохновения, - возможность быть наедине с природой, чувствовать ее и воплощать эти чувства в стихах и красках.

В Национальной библиотеке Карелии в субботу, 4 марта состоится творческий вечер и презентация книги стихов мурманского поэта и художника Александра Даниловского. 

Книга стихов Александра Даниловского «На крыльях вдохновения», изданная в 2022 году с авторскими иллюстрациями - акварельными работами, включает в себя произведения, написанные им в течение последних 25 лет.

Александр Даниловский объездил и исходил охотничьими тропами всё Зауралье и Кольский полуостров, берега Белого моря и Карелию. Его поэзия и живопись – о любви к жизни, природе, во многом навеяна одной большой страстью – охотой.

Творческий вечер и презентация книги Александра Даниловского «На крыльях вдохновения» в Петрозаводске состоятся в субботу, 4 марта в 15 часов в Национальной библиотеке Карелии (конференц-зал) по адресу: ул. Пушкинская, д. 5.  Вход свободный.

Мы приглашаем всех, кто интересуется современной поэзией и живописью, любит природу и наши северные края. Александр Даниловский не только рисует и пишет стихи, но также поет. Не говоря уже об охотничьих байках, которые он рассказывает так, что заслушаешься! 

Подробнее о жизни и творчестве Александра Даниловского можно прочитать в статье "С любовью к жизни и природе"

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