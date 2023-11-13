«Творческой мастерской» исполняется 35 лет

В 1988 году театр получил официальный статус государственного театра.

Театру драмы Карелии 16 ноября исполнится 35 лет, сообщили в паблике Минкультуры Карелии.





Как отметили в группе, в 1988 году театр получил официальный статус государственного театра. Сегодня его знают и любят далеко за пределами Карелии, актеры «Творческой мастерской» — желанные гости и участники всероссийских и международных театральных фестивалей.





Свой День рождения театр отметит спектаклем-капустником «Не верю», который создали сами актеры «Творческой мастерской», рассказали в источнике.