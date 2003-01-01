«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

Наш земляк погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, уточняют в сообщении.

С глубокой скорбью о гибели Алексея Владимировича Васильева сообщает Администрация Пяльмского сельского поселения. Наш земляк погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, уточняют в сообщении.

— Ты навсегда в наших сердцах, — так отреагировал на печальную весть один из односельчан Алексея.

Прощание и похороны бойца 1980 года рождения состоялись в поселке Пудожгорский.

