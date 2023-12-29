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«Ты умел ловить кайф от жизни!» — дочь Владимира Ларионова опубликовала теплый пост об отце

Новости. Общество
09:55, 05 Января 2024
фото: © Наташа Козловская / ВК

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Дочь известного фотографа Карелии Владимира Ларионова опубликовала теплый пост в память об отце.

Проникновенная и теплая публикация появилась в личном профиле дочери известнейшего фотографа Карелии Натальи Козловской в соцсети «ВКонтакте».

«В первый день 2024 года любимый папа — Владимир Ларионов — покинул наш мир», — написала девушка.

«Родившись в 1947 году, мне кажется, ты опережал эпоху и время, ты умел ловить кайф от жизни, работать и достигать в радость, быть свободным и ярким! Ты легко мог сказать, что завтра улетаешь в Панаму или Гондурас, легко мог попросить высокопоставленное лицо причесать плешку, чтобы хорошо получиться на фото, а в 90-е легко привозить нам из-за границы впервые попробовать йогурт и бананы», — рассказала Наталья.



«Ты был ВЕЛИКИМ фотографом своей эпохи, автором более 10 фотоальбомов о Карелии, более 100 видов открыток и календарей, снимал визиты президентов и селебрити, в 90-е за спортивную фотографию получил из Испании медаль Международного олимпийского комитета, и сейчас она находится в музее спорта Карелии, участвовал в выставках в разных странах мира, объездил более 50 стран. Одна из последних наград получена в Санкт -Петербурге на форуме журналистов севера-запада России. Это была спецпремия „Летописец истории“», — написала дочь Владимира Ларионова.

По словам девушки, именно глазами отца она научилась видеть красоту мира и не заваливать горизонт на своих фотках, именно у него научилась здоровому пофигизму и независимости по жизни, именно у него взяла привычку кайфовать от мира, а не от вещей и переняла страсть к путешествиям.



По пути на дачу в Машезеро Владимиро всегда раскидывал из окна машины семена люпинов и они множились год от года. «Я тоже так делаю! Ты научил нас сеять добро!» — рассказала Наталья.



«Ты дал нам с сестрой импульс к жизни, хорошую базу для старта и пример для семейной и творческой самореализации. Ты всегда относился к переходу в другой мир с юмором и иронией, а последняя фраза, которую ты сказал мне на прощанье „Я расправил крылья!“ Ты готовился к новой высоте», — написала девушка в сети.

«Лети, моя любовь, отпускаю тебя с лёгким сердцем, ты выполним свою миссию на земле на 100%. Присматривай сверху, а мы тут еще тебя порадуем, обещаю», — добавила дочь фотографа.

Наталья Козловская напомнила, что прощание с Владимиром Ларионовым состоится 5 января с 11.00 до 12.00 в соборе Александра Невского.

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