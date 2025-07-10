1000 рублей и дороже: на набережной Петрозаводска открылась ярмарка «Земляничное лукошко»

Стали известны цены на клубнику, выращенную карельскими фермерами.

Сегодня на набережной Онежского озера в Петрозаводске стартовала ярмарка «Земляничное лукошко», которая продлится до 27 июля. В течение этого времени жители и гости города смогут приобрести свежую клубнику, выращенную в экологически чистых районах Карелии, а также белорусскую голубику, малину и ежевику.

Журналист «Столицы на Онего» побывала на ярмарке. Прямо сейчас на торговых точках находятся 10 фермеров, готовых радовать покупателей не только вкусными ягодами, но и уникальными сувенирами.

Интересно, что все производители по-разному фасуют свою продукцию — кто-то предпочитает продавать садовую землянику в килограммах, кто-то — в литрах. Цены за 2 литра стартуют от 1000 рублей, лоток объёмом 3 кг можно приобрести за 3000 рублей, а специальный комплект «На варенье» (3 кг) — за 2000 рублей.

При этом на выбор петрозаводчан представлены не только свежие ягоды и сладкие угощения, но и рассада. «Столица на Онего» узнала, какие именно сорта заслуживают внимания садоводов-любителей.

— Это, конечно, всем полюбившиеся «мальвина» и «полка», они идеально подойдут для домашнего использования, потому что некоторые люди не любят приторно сладкие ягоды. Вообще, клубника должна быть с каким-нибудь приятным послевкусием — у нас в этом году представлен сорт «румба», он имеет такие яркие фруктовые оттенки. Тут уже нужно отталкиваться от того, что нравится, — поделилась мнением фермер, агроном и председатель кооператива «Укко» Елена Исаева.

По её словам, карельская клубника — уникальный продукт. Она отличается особым вкусом за счёт своеобразного климата — достаточно тёплое лето и длительный период белых ночей способствуют увеличению фотосинтеза и, как следствие, большему накоплению сахара.

— Если на юге клубника созревает 2-3 часа, то у нас на это уходит 3-4 дня. Чем медленнее ягоды созревают, тем они слаще, — добавила Елена Исаева.

Стоит отметить, что горожане остались довольны организацией ярмарки. Для всех желающих по набережной проводятся пешие экскурсии, во время которых гид даёт участникам возможность попробовать клубнику и приобрести понравившиеся плоды.

— Ходим на ярмарку регулярно, любим покупать здесь варенье. Цены, конечно, хотелось бы поменьше, но зато обслуживание нормальное, особенно там, где дают пробовать ягоды, — рассказала «Столице на Онего» петрозаводчанка Любовь.

Напомним, уже завтра, 12 июля, жителей карельской столицы ожидает настоящий праздник, посвящённый началу фестиваля «Земляничное лукошко». В программе — живая музыка, создание северной берегини, приготовление коктейлей и роспись шоперов в ягодной тематике.

С репортажем нашего фотографа Людмилы Корвяковой вы можете ознакомиться по ссылке.