Тысячи хористов споют под кантеле и йоухикко на главной площади Петрозаводска

Международный песенный праздник пройдет на площади Кирова в столице Карелии в июне.

С 11 по 13 июня на главной сцене Петрозаводска, на площади Кирова, Международный песенный праздник соберет 80 хоровых коллективов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской, Тверской, Владимирской областей, Республики Коми и Карелии, а также Республики Беларусь. Это около двух тысяч хористов разного возраста, сообщатся на сайте регионального правительства.

Участники выступят на концертной площадке под открытым небом в сопровождении уникального национального оркестра Карелии, в составе кантелистов и йоухиккистов. Также отдельные концертные номера представит детский сводный хор Карелии.

Главная цель Праздника — сохранение и развитие песенной культуры, повышение уровня исполнительского мастерства хоровых коллективов, поиск и поддержка новых талантов.

В правительстве напомнили, первый Песенный праздник состоялся в Сортавале 118 лет назад в 1896 году, затем — в 1906, 1926 и 1935 годах. Мероприятия праздника всегда собирали сотни хоров, певцов и объединяли тысячи любителей хорового пения. После долгого перерыва Праздник был возрожден в качестве международного. В 2012 и 2015 годах местом его проведения стала Сортавала, в 2013-м — Петрозаводск, в 2014-м — Йоэнсуу.

В настоящее время проводятся рабочие встречи ведущих хормейстеров и дирижеров песенного праздника, проходят сводные репетиции хоровых коллективов республики, также активную подготовку ведет национальный оркестр кантелистов и йоухиккистов.