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Тысячи световых консолей украсят Петрозаводск к Новому году (ФОТО)

Новости. Общество
13:48, 15 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подготовка карельской столицы к встрече Нового года близится к завершению, сообщили в администрации Петрозаводска.

На опорах уличного освещения в разных районах города ООО "Люмэн +" уже установило около 800 консолей, в том числе на модернизированных в этом году объектах: на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.

На общественных территориях на Древлянке, Голиковке, в Центре, Октябрьском, Первомайском и других районах смонтировали декоративные световые фигуры. МУППЭС планирует подключить их до конца недели. Сейчас гирляндами украшают живые деревья на площади Гагарина, на аллее Воинской Славы, в скверах Кукольного Театра, Центральном и Театральном. В ближайшее время на площади Кирова появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Республики Карелия, а также рождественский городок.

ООО "Карелстройуправление" впервые установило и украсило искусственные ели в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе.

Декоративные деревья смонтировали на Берёзовой аллее на Древлянке и аллее Дружбы на Ключевой, в скверах Кукковский Петух, Бородинском на Зареке и Кинотеатра Искра на Перевалке, на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, а также в парках Удега на Птицефабрике и Ямка в центре города. 18-метровую ель на площади Кирова впервые украсил большой световой шатёр из гирлянд. Три натуральных дерева установили на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

Всего к Новому году Петрозаводск украсят около тысячи световых консолей и декоративных конструкций.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-15 13:57:59
И по чём консоли для народа? Не слишком ли дорого обходятся городу чудачества мэрии? Понятно, что на этом кто-то даже не очень плохо зарабатывает в свой бездонный карман, но не умерить ли аппетиты во время пандемии. Совесть то иметь надо, в конце концов!
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