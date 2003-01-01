РЕКЛАМА
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Новости

В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков
Сегодня 13:09 Общество
Поделиться

В 2025 году медицинские организации Карелии продолжили выездную работу в районах и округах республики, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

фото: © Минздрав Карелии

Обеспечение доступности медицинской помощи для граждан независимо от места их проживания — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В течение года более 32 тысяч человек получили медицинскую помощь в рамках выездной работы специалистов центральных районных больниц. С помощью передвижных ФАПов в деревнях и поселках с профилактической целью осмотрено более 14 тысяч жителей.

Петрозаводскими врачами в составе выездных медицинских бригад проконсультировано более 10 тысяч взрослых и детей. На базе центральных районных больниц провели консультативные приемы пациентов «узкие» специалисты Республиканской больницы имени В. А. Баранова, Детской республиканской больницы, Городской детской больницы и других учреждений здравоохранения.

С начала года специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера с помощью мобильного флюорографического кабинета обследовали более 9 тысяч человек.

Для проведения обследования сельских жителей были задействованы три передвижных маммографа, приобретенных по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работали также мобильные стоматологические кабинеты.

Получить помощь врачей-специалистов, не выезжая за пределы своего района, жители Карелии могли в рамках акции «Здоровый город», цель которой — обеспечение возможности общения пациентов с врачами для профилактики заболеваний или коррекции терапии, донесение до людей идей здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.

Обсудить (0) в ленту
Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

