Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

В 2025 году медицинские организации Карелии продолжили выездную работу в районах и округах республики, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Обеспечение доступности медицинской помощи для граждан независимо от места их проживания — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В течение года более 32 тысяч человек получили медицинскую помощь в рамках выездной работы специалистов центральных районных больниц. С помощью передвижных ФАПов в деревнях и поселках с профилактической целью осмотрено более 14 тысяч жителей.

Петрозаводскими врачами в составе выездных медицинских бригад проконсультировано более 10 тысяч взрослых и детей. На базе центральных районных больниц провели консультативные приемы пациентов «узкие» специалисты Республиканской больницы имени В. А. Баранова, Детской республиканской больницы, Городской детской больницы и других учреждений здравоохранения.

С начала года специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера с помощью мобильного флюорографического кабинета обследовали более 9 тысяч человек.

Для проведения обследования сельских жителей были задействованы три передвижных маммографа, приобретенных по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работали также мобильные стоматологические кабинеты.

Получить помощь врачей-специалистов, не выезжая за пределы своего района, жители Карелии могли в рамках акции «Здоровый город», цель которой — обеспечение возможности общения пациентов с врачами для профилактики заболеваний или коррекции терапии, донесение до людей идей здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.