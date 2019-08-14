У 83-летней петрозаводчанки украли автомобиль

Мужчина перекрасил угнанный автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением об угоне обратилась 83-летняя горожанка. Неизвестный завладел ее иномаркой.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 20-летнего подозреваемого. Молодой петрозаводчанин рассказал полицейским, как все произошло.

Ему часто на глаза попадалась одна машина, на которой, казалось, никто не ездит. Он в один из вечеров решил покататься. Проник внутрь автомобиля, завел его и проехал в гараж. Там, используя баллончики, перекрасил чужой автомобиль из синего в черный цвет. После этого отправился на обновленном транспорте в загородную поездку. По пути в Лососинное бензин кончился, и молодой человек бросил машину, а сам пешком вернулся домой.

Возбуждено уголовное дело.