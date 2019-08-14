Подписаться
Новости. Криминал
09:56, 14 Августа 2019
фото: © РИА Новости. Константин Чалабов

У 83-летней петрозаводчанки украли автомобиль

Загрузка...

Мужчина перекрасил угнанный автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением об угоне обратилась 83-летняя горожанка. Неизвестный завладел ее иномаркой.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 20-летнего подозреваемого. Молодой петрозаводчанин рассказал полицейским, как все произошло.

Ему часто на глаза попадалась одна машина, на которой, казалось, никто не ездит. Он в один из вечеров решил покататься. Проник внутрь автомобиля, завел его и проехал в гараж. Там, используя баллончики, перекрасил чужой автомобиль из синего в черный цвет. После этого отправился на обновленном транспорте в загородную поездку. По пути в Лососинное бензин кончился, и молодой человек бросил машину, а сам пешком вернулся домой.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

Аналитика

12.08.2019 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 8
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 17
09.08.2019 10:59
Рыба раздора 1
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:34
Без политики
Новое исследование: Аньтитела к ХГЧ
Уже совсем скоро "ЛабСтори" сможет порадовать своих пациентов новым исследованием — определением антител к ХГЧ. Давайте же разберемся, для чего нужно такое исследование.
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 11
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 11
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
архив чтиво

Медиа

СОБЫТИЕ ДНЯ: Скандал вокруг ремонта дорог в Петрозаводске
12.08.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»