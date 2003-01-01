У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права

У водителей с опасными заболеваниями будут автоматически аннулироваться водительские права.

Сейчас выстаивается система мониторинга, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД, — ТАСС приводит его слова.

Инициатива вступит в силу с 1 марта 2027 года. По словам парламентария, в базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний, а не сам диагноз. Информация будет передаваться правоохранителям, которые уже и аннулируют водительское удостоверение. Ранее водитель с противопоказаниями, включая психические расстройства, мог продолжать управлять транспортом до истечения срока водительских прав.

Леонов подчеркнул, что водители поддержат данный закон, потому что владение автомобилем лицами с психическими заболеваниями, а также пьющими людьми недопустимо. Аналогичные меры будут применены и к владельцам оружия.

Депутат также обратил внимание, что развитие систем мониторинга направлено на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

Напомним, с 1 августа в России изменятся правила прохождения медкомиссии водителями.