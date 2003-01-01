РЕКЛАМА
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Тема недели
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Новости

У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права

00:10

После отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

22:00

Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона

21:00

Двое детей пострадали в аварии на трассе в Карелии

20:00

На турбазе в Карелии загорелся саамский чум

19:00

Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

18:00

Ночью до -1°С, днём до +15°С: прогноз погоды на 29 сентября

17:00

Названа дата прощания с Виолой Гущиной

16:30

В «Ильинском» начали выращивать овец

16:00

Доверчивая студентка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

15:15

Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

14:30

В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

14:05

Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

13:45

Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

12:30

Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

12:00

Системы оповещения населения проверят по всей республике

11:30

В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права
У водителей с опасными заболеваниями будут автоматически аннулироваться водительские права.

фото: © Unsplash

Сейчас выстаивается система мониторинга, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД, — ТАСС приводит его слова.

Инициатива вступит в силу с 1 марта 2027 года. По словам парламентария, в базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний, а не сам диагноз. Информация будет передаваться правоохранителям, которые уже и аннулируют водительское удостоверение. Ранее водитель с противопоказаниями, включая психические расстройства, мог продолжать управлять транспортом до истечения срока водительских прав.

Леонов подчеркнул, что водители поддержат данный закон, потому что владение автомобилем лицами с психическими заболеваниями, а также пьющими людьми недопустимо. Аналогичные меры будут применены и к владельцам оружия.

Депутат также обратил внимание, что развитие систем мониторинга направлено на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

Напомним, с 1 августа в России изменятся правила прохождения медкомиссии водителями.

