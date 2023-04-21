У берегов Финляндии обнаружили окуня, способного кусать людей

Чужеродный вид был найден на северо-востоке Балтийского моря.

У берегов Финляндии в районе Турку обнаружили солнечного окуня, который способен укусить человека для защиты своих нерестовых нор. Об этом заявил представитель Финской ассоциации рыболовов-любителей (SVK) Юха Ояхарью в интервью YLE. Его слова приводит Лента.ру.

Если человеку доведется заплыть рядом с нерестилищем, самец обязательно оттуда нападет на непрошенного гостя. «К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», — пояснил эксперт.

Уточняется, что этот вид является чужеродным и может представлять угрозу для местной среды: как для растений, так и рыб. Представитель Института природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас предположила, что кусающихся окуней специально завезли в Юго-Западную Финляндию и попросила жителей страны сообщать о всех случаях обнаружения «чужаков».