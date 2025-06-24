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У женских купальников большинства популярных брендов выявили нарушения

Новости. Общество
12:55, 03 Июля 2025
фото: © Alexa Portoraro / Unsplash

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Эксперты Роскачества проверили 21 бренд женских слитных купальников.

Проверка показала, что только три марки — Incanto, Karosport и 25Degrees — полностью соответствуют всем требованиям качества. Остальные 18 брендов, попавших в выборку, имеют различные нарушения. Ведомство опубликовало собственный рейтинг купальников. 

Проверили купальники Adidas, Puma, Reebok, Fila, Kappa, Calzedonia, Tezenis, Joss, Mark Formelle, Belle You, Womenʼsecret, «Черемушки», Edge Planet, Befree, Tribuna, Emdi, Bonafide и Termit. Серьезные нарушения выявлены у нескольких производителей.

Купальники WomenʼSecret, Befree, Termit и «Черемушки» недостаточно пропускают воздух. Модели Reebok теряют цвет при контакте с потом, а Edge Planet — при попадании морской воды.

У Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet обнаружены проблемы с маркировкой — информация на этикетках неполная или неточная. 

Купальники Tezenis имеют слабые швы, которые могут быстро порваться. У Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss ткань недостаточно устойчива к износу и плохо тянется. Termit также плохо переносит солнечный свет — краска быстро выцветает.

Роспотребнадзор выписал предупреждения нескольким брендам, а у некоторых временно отозваны сертификаты. Некоторые производители заявили, что работают над устранением недостатков. 

Напомним, ранее Роскачество выяснило, какие стиральные порошки безопасны и эффективны.

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