У чугуноплавильного завода петровской эпохи появился новый собственник

Компания «КМЗ» победила в конкурсе, объявленном правительством Карелии. Напомним, на базе одного из зданий завода в Кончезеро предлагали создать туристический объект.
В Карелии подвели итоги конкурса на продажу объекта культурного наследия в Кончезеро. Победившая компания ведет деятельность в музейной сфере, сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.
Он напомнил, что чугуноплавильный завод в селе Кончезеро является объектом культурного наследия регионального значения. Это один из четырех заводов, основанных в Карелии по указу Петра I для ведения Северной войны и для нужд рождавшегося тогда Балтийского военно-морского флота. Построенный в начале 18 века, завод работал с перерывами почти два столетия и был закрыт в 1905-м.
— Сегодня мы готовы вдохнуть в завод новую жизнь. Собственник обязан в течение семи лет выполнить все требования охранного обязательства, провести противоаварийные и консервационные работы и в итоге — реставрировать памятник, — уточнил губернатор.
Директор компании Алексей Лощилов заверил, что для реконструкции исторического облика завода, а также создания экспозиции о его истории будут привлечены ученые, эксперты нашего Национального музея и Управления по охране объектов культурного наследия.
Добавим, что в советские времена заводские постройки Петровской эпохи принадлежали кончезерскому совхозу. После развала совхоза его имущество пошло с молотка. В начале 2000-х годов были проданы доменный и медеплавильный корпуса петровского завода. Новым владельцем исторического памятника стал Юрий Михалев, который так и не приступил к реставрации зданий. Местные жители били тревогу, что старинные здания разваливаются на глазах.