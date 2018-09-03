Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:34, 03 Сентября 2018

У дачницы в Карелии украли самогонный аппарат

По теме

Житель Карелии лишился крупной суммы, приняв незнакомца за родственника
03.09.18 14:45
Житель Костомукши попался на краже алкоголя из магазина
01.09.18 12:35
В Карелии задержан нападавший на женщин грабитель
31.08.18 18:20
Все новости
Загрузка...

В Пудожском районе дачница лишилась самогонного аппарата и металлического бака, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные в дежурную часть территориального отдела полиции позвонила жительница Пудожа. Она сообщила, что неизвестный проник в её баню и похитил дистиллятор. Ущерб составил 15 тыс. рублей.

Полицейским заявительница рассказала, что находилась в отъезде и узнала о происшествии от соседки, приглядывавшей за домом. Выяснилось, что помимо самогонного аппарата со двора частного дома пропал металлический бак. Дом оборудован видеонаблюдением, и кража оказалась запечатлена на видеозаписи.

Несмотря на наличие изображения подозреваемого, раскрыть преступление сразу не удалось - мужчина не был похож ни на кого из местных жителей, склонных к совершению преступлений. Однако в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена в течение суток. Им оказался 53-летний уроженец Пудожа, который последнее время проживает не в Карелии. В родном городе он гостил у знакомых.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что заметил отсутствие хозяев в одном из домов и решил воспользоваться ситуацией. Реализовать имущество он не успел - похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По теме

Житель Карелии лишился крупной суммы, приняв незнакомца за родственника
03.09.18 14:45
Житель Костомукши попался на краже алкоголя из магазина
01.09.18 12:35
В Карелии задержан нападавший на женщин грабитель
31.08.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-03 14:33:21
Наш человек, каких очень много. Годятся только для принудительного примитивного труда. Все должны быть с вшитыми чипами в общероссийской базе данных.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек

Аналитика

Сегодня 12:19
Политкухня
В "золотом веке" живем 3
Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых.
Тайны Сандармоха 5
31.08.2018 11:50
"Где произошла потеря ребенка?" 6
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 16
27.08.2018 14:54
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
Новое
Сегодня 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»