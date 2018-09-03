У дачницы в Карелии украли самогонный аппарат

В Пудожском районе дачница лишилась самогонного аппарата и металлического бака, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные в дежурную часть территориального отдела полиции позвонила жительница Пудожа. Она сообщила, что неизвестный проник в её баню и похитил дистиллятор. Ущерб составил 15 тыс. рублей.

Полицейским заявительница рассказала, что находилась в отъезде и узнала о происшествии от соседки, приглядывавшей за домом. Выяснилось, что помимо самогонного аппарата со двора частного дома пропал металлический бак. Дом оборудован видеонаблюдением, и кража оказалась запечатлена на видеозаписи.

Несмотря на наличие изображения подозреваемого, раскрыть преступление сразу не удалось - мужчина не был похож ни на кого из местных жителей, склонных к совершению преступлений. Однако в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена в течение суток. Им оказался 53-летний уроженец Пудожа, который последнее время проживает не в Карелии. В родном городе он гостил у знакомых.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что заметил отсутствие хозяев в одном из домов и решил воспользоваться ситуацией. Реализовать имущество он не успел - похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.