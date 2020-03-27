У депутата Заксобрания Карелии подтвердился коронавирус

После третьего анализа у депутата ЗС РК Олега Доценко и 59-летней жительницы Карелии, вернувшейся из Германии, официально подтвердилась коронавирусная инфекция.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в республике официально зарегистрированы два случая заболевания COVID-19.

Из информации главы Карелии, размещенной на странице "ВКонтакте", стало известно, что коронавирус подтвердился у 59-летней жительницы республики и у мужчины.

Напомним, 20 марта в Карелии был выявлен первый условно больной коронавирусом – жительница Карелии, вернувшаяся из-за границы. Наличие вируса не подтвердилось.

Второй стала студентка ПетрГУ, контактировавшая с заразившимся коронарирусом из Мурманска. Ее заключительные результаты также отрицательны.

Третий условно положительный результат на коронавирус был выявлен у 59-летней женщины, которая вернулась из Германии и находилась на самокарантине дома. Результаты проведенных в Москве исследований показали, что жительница Карелии больна коронавирусом.

Единственным мужчиной в списке условно заразившихся был депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко. Он был четвертым пациентом, госпитализированным с подозрением на коронавирус в Республиканскую инфекционную больницу.

Напомним, Доценко выступил с официальным заявлением и рассказал, что приехал в Петрозаводск из Москвы для участия в заседании Законодательного собрания Карелии 19 марта. Через несколько дней ему стало плохо, у депутата повысилась температура.

Позже в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на COVID-19 была доставлена его жена.

В правительственном телеграм-канале "Карельские лайки" отмечается, что супруга больного коронавирусом все еще под подозрением – результаты ее анализа условно положительные. Окончательного подтверждения пока нет.

Также сообщалось, что в круг контактов Доценко успели попасть 163 человека.