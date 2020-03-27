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У депутата Заксобрания Карелии подтвердился коронавирус

Новости. Общество
17:58, 05 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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После третьего анализа у депутата ЗС РК Олега Доценко и 59-летней жительницы Карелии, вернувшейся из Германии, официально подтвердилась коронавирусная инфекция.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что  в республике официально зарегистрированы два случая заболевания COVID-19.

Из информации главы Карелии, размещенной на странице "ВКонтакте", стало известно, что коронавирус подтвердился у 59-летней жительницы республики и у мужчины. 

Напомним, 20 марта в Карелии был выявлен первый условно больной коронавирусом – жительница Карелии, вернувшаяся из-за границы. Наличие вируса не подтвердилось.

Второй стала студентка ПетрГУ, контактировавшая с заразившимся коронарирусом из Мурманска. Ее заключительные результаты также отрицательны. 

Третий условно положительный результат на коронавирус был выявлен у 59-летней женщины, которая вернулась из Германии и находилась на самокарантине дома. Результаты проведенных в Москве исследований показали, что жительница Карелии больна коронавирусом.

Единственным мужчиной в списке условно заразившихся был депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко. Он был четвертым пациентом, госпитализированным с подозрением на коронавирус в Республиканскую инфекционную больницу.

Напомним, Доценко выступил с официальным заявлением и рассказал, что приехал в Петрозаводск из Москвы для участия в заседании Законодательного собрания Карелии 19 марта. Через несколько дней ему стало плохо, у депутата повысилась температура.

Позже в  Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на COVID-19 была доставлена его жена.

В правительственном телеграм-канале "Карельские лайки" отмечается, что супруга больного коронавирусом все еще под подозрением – результаты ее анализа условно положительные. Окончательного подтверждения пока нет.

Также сообщалось, что в круг контактов Доценко успели попасть 163 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николай Окунев
2020-04-05 19:46:22
Согласен с Mike.
Владимир11
2020-04-05 19:29:36
Печально!
кир
2020-04-05 19:21:40
Обладатели короны всех переживут. :)
новый
2020-04-05 19:03:23
Всю статистику испортил
Mike
2020-04-05 18:49:21
Я думаю, сейчас вздрогнуло все Законодательное собрание РК!
насмешница
2020-04-05 21:04:56
Mike,
так же. как все, как все, как все... (с)
Может дойдет хоть так
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