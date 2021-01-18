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"Наночемодан 2.0" подарили детско-юношескому центру Петрозаводска

Новости. Общество
15:45, 19 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "ДЮЦ и его друзья"/vk.com/childrenkarelia
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Мини-лабораторию подарили детско-юношескому центру за активное продвижение современных технологий среди школьников, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Детско-юношеский центр получил полезный подарок – "Наночемодан 2.0". Это мини-лаборатория, с помощью которой учащихся будут знакомить с основными тенденциями развития альтернативной энергетики, композитными материалами и технологическими решениями. Модернизированный учебно-методический модуль позволяет проводить исследования и познавательные игры.

Новое пособие появилось у центра благодаря участию педагогов и воспитанников во Всероссийской программе "Школьная Лига РОСНАНО". По итогам 2020 года муниципальное учреждение признано лучшим ресурсным центром, на базе которого ведется активная работа по приобщению детей к современным технологиям.

Наночемодан планируют использовать на занятиях в Молодежном технопарке детско-юношеского центра, для реализации других образовательных проектов и мероприятий.

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