У доброжелательной продавщицы на Кукковке украли дневную выручку

В одном из магазинов на Кукковке ребенок сообщил продавщице, что у нее несли дневную выручку, рассказали в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от работницы одного из магазинов микрорайона Кукковка. Женщина рассказала, что помогала покупателям, женщине и мальчику, в выборе товара.

На это время прилавок был оставлен без присмотра. Неожиданно ребенок сказал, что какой-то мужчина забрала коробочку, лежащую рядом с кассой. Продавец решила проверить услышанное и обнаружила, что исчезла коробка, в которой хранилась дневная выручка. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый житель Петрозаводска. К настоящему времени 29-летний подозреваемый дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.