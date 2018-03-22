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Новости. Происшествия
17:40, 22 Марта 2018

У доброжелательной продавщицы на Кукковке украли дневную выручку

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В одном из магазинов на Кукковке ребенок сообщил продавщице, что у нее несли дневную выручку, рассказали в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от работницы одного из магазинов микрорайона Кукковка. Женщина рассказала, что помогала покупателям, женщине и мальчику, в выборе товара.

На это время прилавок был оставлен без присмотра. Неожиданно ребенок сказал, что какой-то мужчина забрала коробочку, лежащую рядом с кассой. Продавец решила проверить услышанное и обнаружила, что исчезла коробка, в которой хранилась дневная выручка. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый житель Петрозаводска. К настоящему времени 29-летний подозреваемый дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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кир
2018-03-22 18:31:43
Страна ранее судимых и ещё не судимых.
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