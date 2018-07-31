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Новости. Происшествия
14:54, 31 Июля 2018
фото: wallhere.com

У двухлетнего ребенка в Петрозаводске ручку зажало в карусели

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На детской площадке на улице Варламова у двухлетнего ребенка ручку зажало в карусели, малышу помогли сотрудники МЧС.

Как рассказали в карельском ГУ МЧС, они получили письмо от жителя Петрозаводска, в котором тот благодарит спасателей за помощь его двухлетнему сыну.  

По словам мужчины, 27 июля его супруга пошла с детьми на детскую площадку у дома 35 по улице Варламова. Ничего не предвещало беды, пока двухлетий малыш не пошел прокатиться на карусели.

"Во время катания маленькая ручка малыша попала в механизм крепления подвижной части аттракциона и была там зажата. Малышу было очень больно, он кричал и плакал, но собственными силами высвободить его не представлялось возможным, и даже прибывшие на место работники скорой помощи не смогли ничего сделать", - написал мужчина.

Тогда на место вызвали сотрудников МЧС. По словам автора письма, спасатели приехали за считанные минуты и выбежали из машины, спеша на помощь малышу.

"Но в этой спешке не было ни суеты, ни неразберихи, сотрудники действовали очень умело, слажено и оперативно, - отмечает отец мальчика. - Успокаивали малыша и на ходу придумывали различные варианты высвобождения, чтобы как можно меньше травмировать ребенка. Через непродолжительное время ребенка освободили из железного плена, и он поехал с мамой в Детскую республиканскую больницу".

 

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