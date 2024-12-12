У ГАИ в Петрозаводске изменилась схема дорожного движения

У здания Госавтоинспекции установили новые дорожные знаки.

У здания Госавтоинспекции Петрозаводска изменилась организация дорожного движения, сообщили в официальном паблике ведомства.



Так, у дома № 3 на улице Медвежьегорской изменилась схема движения автомобилей.

На парковке у здания МРЭО Госавтоинспекции Карелии установили дорожные знаки 5.27 «Зона ограничения стоянки» со знаками дополнительной информации 8.5.4.«Время действия» и 8.24. «Работает эвакуатор». Запрет на стоянку автомашин будет действовать с 20.00 до 07.00.

Кроме этого, будет запрещена остановка автомобилей с 20.00 до 07.00 на парковке во внутреннем дворе здания Госавтоинспекции. Там установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и знаки дополнительной информации.



В Госавтоинспекции карельской столицы напомнили, что нарушителям грозит штраф полторы тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля на спецстоянку.



Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и ПДД.