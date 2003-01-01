У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

Руководитель медиахолдинга «Россия сегодня» сама призналась в этом, чтобы не плодить слухи.

Маргарита Симоньян в эфире «России 1» рассказала, что ей «диагностировали страшную, тяжелую болезнь». С ее слов, диагноз ей поставили на прошлой неделе, а уже в ближайшее время ее ждет операция. Она на назвала диагноз, но прямо намекнула на рак груди и удаление этого органа.

- Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь живьем, — не так, как мне, под наркозом…, — сказала она.

Симоньян возглавляет медиахолдинг «Россия сегодня» с 2013 года. В него входят агентство РИА Новости и телеканал Russia Today. В ТГ сейчас распространяется информация о том, что из-за болезни обсуждается ее уход с поста глава RT.

Напомним, муж Симоньян режиссер и ведущий программ Тигран Кеосаян уже девять месяцев находится в коме.