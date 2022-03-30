У хозяина бара в поселке Карелии нашли 9 тысяч пачек поддельных сигарет и 620 литров паленого алкоголя

В поселке Муезерского района пресечены факты хранения и реализации поддельной табачной продукции и алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

Преступления инкриминируются местному жителю, который задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отделения МВД России по Муезерскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задокументировали факты хранения и сбыта поддельной продукции.

По предварительной версии, 45-летний житель поселка Муезерский на протяжении некоторого времени привозил в район немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Хранил ее в подсобном помещении, а реализовывал через собственные магазин и бар. Кроме того, установлено, что торговая точка не имела лицензии на продажу крепкого алкоголя.

Всего изъято более 9 тысяч пачек сигарет и 620 литров различного вида алкоголя на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 171.3 и по части 5 статьи 171.1. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и иных участников незаконной деятельности.