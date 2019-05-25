У Карелии нет денег на реставрацию памятников деревянного зодчества

Карелия может рассчитывать, главным образом, на участие в федеральных программах, предусматривающих выделение бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия.

Как отметил на слушаниях руководитель службы по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса музея-заповедника "Кижи" Александр Любимцев, конкурсы на проведение реставрационных работ – едва ли не самая серьезная проблема в сохранении памятников деревянного зодчества по всей стране.

Все это, по словам Любимцева, приводит к тому, что реставрацией памятников деревянного зодчества зачастую занимаются неспециалисты. В итоге – непрофессиональная реставрация может обернуться если не потерей объекта культурного наследия, то, как минимум, причинением ему серьезного ущерба, как произошло это с Варваринской церковью в Заонежье.

На реставрацию памятников деревянного зодчества у Карелии почти нет денег, и республика может рассчитывать, главным образом, на участие в федеральных программах, предусматривающих выделение бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия.

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