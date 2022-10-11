Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43

У Карелии появился шанс получить деньги на строительство нового онкодиспансера в 2023 году

Новости. Общество
13:00, 26 Ноября 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Госдума России рекомендовала правительству РФ предусмотреть в федеральном бюджете в 2023 году средства на строительство Республиканского онкологического диспансера Карелии.

Государственная Дума приняла постановление с рекомендацией правительству Российской Федерации в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году рассмотреть вопрос увеличения финансирования приоритетных направлений. Это касается в первую очередь сферу здравоохранения, в частности строительство Республиканского онкологического диспансера в Карелии. Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Жители Карелии согласятся, что действующий с 1965 года Республиканский онкологический диспансер не обеспечивает современных благоприятных условий для лечения пациентов и работы медицинского персонала. В этой связи работа по изысканию федерального финансирования для строительства Республиканского онкологического центра в Карелии стала одной из первоочередных моих задач», — пишет Пивненко.

Напомним, в 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство нового онкодиспансера в Петрозаводске. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 40 млн рублей. Под этот проект определен и земельный участок, который расположен недалеко от Республиканской больницы и старого онкодиспансера. В 2020 году разработанный проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. По проекту в 2027 году объект должен быть сдан.

«В 2021 году Минздравом России был утвержден новый порядок оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Приказом изменена маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниям в связи с открытием ЦАОПов и утверждением нового Положения об онкологическом диспансере. В результате возникла необходимость скорректировать медико-техническое задание к проектированию. Мы доработали задание совместно с федеральным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и согласовали его с главным онкологом Минздрава РФ», — рассказывал «Столице на Онего» Ерванд Хидишян.

В феврале этого года министерство здравоохранение Карелии направило в Минздрав России заявку на софинансирование строительства нового онкологического диспансера, но средства на 2023 годы не были предусмотрены.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.11.2022, 16:12
Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей
21.11.2022, 16:32
Военком Петрозаводска о призыве: «Родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья»
23.11.2022, 15:57
Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска
19.11.2022, 18:40
В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»
25.11.2022, 15:55
«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске
25.11.2022, 16:39
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.