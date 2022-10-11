У Карелии появился шанс получить деньги на строительство нового онкодиспансера в 2023 году

Госдума России рекомендовала правительству РФ предусмотреть в федеральном бюджете в 2023 году средства на строительство Республиканского онкологического диспансера Карелии.

Государственная Дума приняла постановление с рекомендацией правительству Российской Федерации в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году рассмотреть вопрос увеличения финансирования приоритетных направлений. Это касается в первую очередь сферу здравоохранения, в частности строительство Республиканского онкологического диспансера в Карелии. Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Жители Карелии согласятся, что действующий с 1965 года Республиканский онкологический диспансер не обеспечивает современных благоприятных условий для лечения пациентов и работы медицинского персонала. В этой связи работа по изысканию федерального финансирования для строительства Республиканского онкологического центра в Карелии стала одной из первоочередных моих задач», — пишет Пивненко.

Напомним, в 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство нового онкодиспансера в Петрозаводске. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 40 млн рублей. Под этот проект определен и земельный участок, который расположен недалеко от Республиканской больницы и старого онкодиспансера. В 2020 году разработанный проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. По проекту в 2027 году объект должен быть сдан.

«В 2021 году Минздравом России был утвержден новый порядок оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Приказом изменена маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниям в связи с открытием ЦАОПов и утверждением нового Положения об онкологическом диспансере. В результате возникла необходимость скорректировать медико-техническое задание к проектированию. Мы доработали задание совместно с федеральным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и согласовали его с главным онкологом Минздрава РФ», — рассказывал «Столице на Онего» Ерванд Хидишян.

В феврале этого года министерство здравоохранение Карелии направило в Минздрав России заявку на софинансирование строительства нового онкологического диспансера, но средства на 2023 годы не были предусмотрены.