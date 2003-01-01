У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

В центре спасения медвежат-сирот рассказали, как чувствуют себя косолапые постояльцы.

Как рассказали в центре, медведи растут и набирают вес, продолжают с удовольствием поглощать кашу и активно кормиться растительными кормами, добычей которых они занимаются практически все время, за исключением перерывов на сон.

- Надо сказать, что в природе большую часть времени медведи занимаются именно поиском и поеданием кормов. Игры в жизни наших с вами медвежат уже не занимают так много времени, как это было прежде, ведь уже подростки, а не малыши-карандаши! Да и к тому же, у медвежат, согласно «медвежьему природному календарю», уже начался нажировочный период, во время которого все медведи очень активно питаются, и при этом они уже не такие подвижные, как в июне – июле, - рассказали в центре спасения.

Медвежата копят жир для зимовки. Также уже началась яблочная пора.

Напомним, карельские медвежата поступили в центр 29 мая в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Назвали малышей Клепа, Кристина и Кузя по первой букве региона, из которого их привезли. Свой природный вольер они делят с медвежатами из Ленинградской области — Клепой и Холкой.

Добавим, что не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.