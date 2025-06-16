В Карельском научном центре РАН состоялись выборы генерального директора

Сегодня на открытом заседании избирательной комиссии, на котором были объявлены результаты выборов.

Выборы проходили в понедельник, 16 июня. Как рассказали сегодня на заседании, проголосовал 661 человек. То есть явка составила более 80% всех сотрудников центра.

Напомним, три кандидата претендовали на должность руководителя Карельского научного центра РАН: действующий и. о. генерального директора КарНЦ РАН, доктор биологических наук Ольга Бахмет, заместитель генерального директора, доктор математических наук Юрий Заика и директор Института леса, доктор биологических наук Александр Крышень.

В итоге большинство голосов (391) набрал Александр Крышень. Сфера его интересов широка. Им исследованы закономерности формирования растительных сообществ на вырубках, динамика восстановления лесов после рубки и других катастрофических нарушений, исследована история лесных пожаров и показана их связь с климатом и образованием поселений, и многое другое.

На втором месте экс-генеральный директор Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет (252 голоса). На третьем месте — Юрий Заика: за него проголосовали 17 сотрудников. Были и испорченные бюллетени (0,1%).

«Кандидатура Александра Михайловича Крышеня, набравшего наибольшее количество голосов, признается избранной коллективом Карельского научного центра РАН на должность генерального директора КарНЦ Р. Н. Соответствующий протокол оформлен и будет направлен на все дальнейшие согласования», — объявил председатель избирательной комиссии.





Как пояснила и. о. генерального директора КарНЦ РАН Ольга Бахмет, следующим шагом избирательной кампании станет направление всех документов по итогам голосования на согласование в Минобрнауки России и ряд других ведомств. Согласование может занять несколько месяцев.

Добавим, что, согласно Уставу КарНЦ РАН, министерство заключает с руководителем трудовой договор на пять лет.