У карельского журналиста Валерия Поташова проходят обыски

Обыски также проходят у журналистов и правозащитников в других регионах России.

У журналиста Валерия Поташова, который сотрудничает с «Новой газетой» и ведет ТГ-канал в Карелии, проходят обыски. Ни одно из силовых ведомств нашему изданию эту информацию не подтвердило. А вот «Новая газета», как и канал, который связывают с журналистом, эту информацию подтверждают.

Об обысках у журналистов и правозащитников пишут федеральные ТГ-каналы. В частности, есть информация, что обыски проходят у калининградской журналистки Екатерины Ткачевой, у правозащитниц Ирины Протасовой и Ольги Васильевой в Йошкар-Оле, у правозащитника Святослава Хроменкова в Иркутске. Последние занимались защитой прав заключенных. В Сыктывкаре силовики пришли в культурное пространство «Револьт-центр», где должна была состоятся выставка фотографа Дмитрия Маркова. Одна из возможных причин обысков — возможное иностранное финансирование и связь с организациями, признанными нежелательными в России.

Добавим, что у Валерия Поташова в августе 2024 года уже проводились обыски. Тогда они не закончились ничем, журналиста отпустили. Напомним, Поташова подозревали в сотрудничестве с организацией «Радио Свободная Европа», которая признана не только иноагентом, но и нежелательной и экстремистской в России. Сам он это отрицал. А вот в «Новую газету» он пишет под своим именем.