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Новости. Культура
12:23, 04 Апреля 2018

"У каждого времени свои песни" - концерт фольклорного ансамбля музея "Кижи"

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В Театре кукол Республики Карелия 12 апреля в 19.00 состоится концерт фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника "Кижи".

На концерт приглашают всех любителей народной музыки, истории и этнографии.

Ежегодно фольклорно-этнографический ансамбль музея "Кижи" готовит для жителей и гостей Петрозаводска новую программу. Казалось бы, совсем недавно прошли концерты, посвященные юбилеям двух выдающихся исполнителей Заонежья  - сказителю Т. Г. Рябинину (2016 г.) и вопленице И. А. Федосовой (2017 г.). И снова коллектив готов представить новую программу, получившую название от народной пословицы – "У каждого времени свои песни".

В основе концерта лежит годовой жизненный цикл крестьянина Олонецкой губернии, наполненный трудовыми, обрядовыми и бытовыми ситуациями. Каждому из них сопутствуют те или иные фольклорные жанры: свадебные и лирические песни, христославия, жатвенные и плясовые частушки, молодежные игры и танцы.

Общие климатические условия проживания, история, тип хозяйствования и тесные контакты привели к большому количеству совпадений в культуре разных народов, проживающих на территории нашей республики. Это и послужило поводом к тому, что "годовой цикл" концерта вместил фольклорные произведения разных этнолокальных групп Карелии, освоением которых занимается фольклорный ансамбль музея "Кижи". Это различные жанры, записанные в северных и южно-карельских деревнях, на пудожских землях и на берегу Белого моря и, конечно, в Заонежье.  Впервые коллективом будет представлена северно-вепсская традиция.

В концерте также примут участие "и́граки" и "и́грачихи", посещающие "Бесёдную фатеру" - открытую фольклорную студию, действующую при музее-заповеднике "Кижи". Это совместный проект музея и КРОО "Преемственность русских традиций". Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. На занятиях студии все желающие осваивают музыкальную культуру Заонежья, знакомятся с обрядами и обычаями края. Те, кто посещает студию регулярно, впервые выйдут на сцену вместе с фольклорным ансамблем музея "Кижи", а также покажут свои умения в фойе театра.

Приглашаем на концерт 12 апреля. Билеты можно приобрести в сувенирном магазине музея "Кижи" (пл. Кирова, 10 А) и в кассе выставочного зала (ул. Федосовой, 19). Справки по телефону 79-98-54.

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