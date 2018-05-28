У Киркорова украли костюмы из перьев

В Сети смеются над ограблением Киркорова.

Поп-король известен своей страстью к вычурным нарядам. Костюмы Филиппа Киркорова — сложные конструкции с перьями и стразами — вошли в поговорку. В России известна любовь Филиппа Бедросовича к эпатажным нарядам.

Сейчас певец разъезжает по стране с концертным туром с незамысловатым названием "Я".

После выступления в городе Коврове неизвестные злоумышленники проникли ночью в костюмерную и умыкнули оттуда несколько дорогих нарядов. Как стало известно, Филипп Киркоров лишился восьми дорогих костюмов общей стоимостью в 11 тысяч долларов. Эти наряды были сшиты топовыми дизайнерами — в том числе, например, Валентином Юдашкиным, пишет uznayvse.

Директор артиста обратился в полицию: в заявлении указано, что уникальные наряды шились к декабрьской премьере новой концертной программы Киркорова под названием "Я+R. Второе Я".

Филипп Киркоров и сам подогревает разговоры о своем необычном вкусе — четыре года назад он записал песню-автопародию, в которой спел, что перья и стразы нельзя снимать по контракту, а тяжеленные короны тяжело носить.

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