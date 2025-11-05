РЕКЛАМА
Новости

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

У Ленобласти и Карелии появятся общие «водные» ворота

22:00

Ограничение здоровья не помешало жителю города Сортавалы исполнить мечту

21:16

На заводе интерьерных элементов в Карелии завершается монтаж оборудования

20:31

Автор знаменитых карельских кукс из Сегежи ушел на СВО

19:45

Около 300 карельских студентов принимают участие в программе развития молодежного предпринимательства

18:55

Легковой автомобиль опрокинулся на крышу в Олонецком районе

18:31

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о предстоящих ремонтных работах в электрических сетях

18:00

Задержан мужчина, напавший на девушку в одном из парков Петрозаводска

17:42

Игорь Зубарев: «День коренных народов должен стать одним из главных праздников для Карелии»

17:19

Потепление до +10°С ожидается в Карелии 6 ноября

17:01

68-летний температурный рекорд побит в Петрозаводске

16:44

Полицейские будут ловить пешеходов-нарушителей в Карелии

16:21

На трассе в Карелию полностью перекроют движение автротранспорта

15:58

В Петрозаводске без вести пропал 52-летний мужчина

15:43

В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

15:25

15-летний подросток умер от отравления газом из баллончика в городе Сортавала

15:23

Сегодня Музыкальному театру Карелии исполнилось 70 лет

15:11

Популярное петрозаводское арт-пространство «Синий коридор» начинает работу в новом месте

14:53

Карельские спортсмены привезли связку медалей с турнира по киокусинкай в Петербурге

14:32

Петербургские ученые нашли способ избавить тополя от пуха

14:02

Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

13:42

Школа №7 в Соломенном открылась после завершения капитального ремонта

13:18

В Карелии будут судить виновника смертельного ДТП на трассе «Кола»

13:02

В Карелии подросток оформил кредит на имя матери и перевел деньги мошенникам

12:47

Жители Карелии помогли собрать деньги для поездки девочки-чемпионки на Чемпионат Европы по тайскому боксу

12:27

Орден «Сампо» вручили коллективу компании «КСМ»

12:23

«Освобождаем город от руин»: в Петрозаводске сносят аварийные дома

12:16

«Трудно найти слова после такого матча»: «Динамо-Карелия» проиграла МХК «Локо» со счетом 0:9

12:09

В Петрозаводске от управления отстранили 19 водителей-нарушителей

11:57

Движение по мосту в Соломенном ограничат в ночное время

11:37

Валентина Пивненко: «Я там не цветочки нюхаю»

11:22

Мужчина приехал на заработки в Карелию и пропал

11:11

«Работают водолазы»: продолжаются поиски двух пропавших мужчин на озере в Карелии

11:04

Крупный пожар предотвратили в жилом доме Медвежьегорска

10:51

Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

10:35

Пенсионерка из Кеми из-за мошенников осталась без квартиры и денег

10:17

Новый светофор установили на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

10:06

Житель Заонежья погиб на СВО

09:48

На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса

09:31

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Карелии

08:59

В Петрозаводске водителей проверяют на трезвость после длинных выходных

08:39

Новый зеркальный камень появится в Петрозаводске

08:04

Жители Карелии смогут наблюдать Охотничью Луну

07:41

Жителям Карелии напомнили о пожарной безопасности в холодный период

07:20

В Службе занятости назвали самые востребованные профессии в Карелии

06:56

10 тысяч человек поучаствовали в массовых гуляниях ко Дню народного единства в Петрозаводске

06:30

АвтоВАЗ рассказал, как долго зимой следует прогревать автомобили Lada

00:07
У Ленобласти и Карелии появятся общие «водные» ворота
05 ноября, 22:00 Экономика
Ленинградская область и Республика Карелия договорились о строительстве совместных «водных ворот» — причала в поселке Салми.

фото: © Подслушано в п. Салми / VK

Новый объект станет важной точкой для туристов и водных маршрутов, соединяющих два субъекта РФ, сообщает 47channel.

Председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк отметил, что проект обеспечит безопасное и комфортное путешествие по внутренним водным путям. Он напомнил, что развитие речной инфраструктуры уже приносит региону заметную пользу — строятся новые причалы, появляются рабочие места, оживают прибрежные территории.

— Мы сохраним внутренние водные пути с территории Ленинградской области в Карелию, обеспечив их навигационным оборудованием. Это нужно, чтобы путешествия были не только интересными, но, самое главное, безопасными. Мы активно развиваем внутренние водные пути. Десятки объектов транспортной инфраструктуры уже построены, сотни тысяч довольных пассажиров, десятки объектов приобрели новую жизнь. Оживают территории, где появляются причалы. Малый и средний бизнес приходит туда, большой бизнес задумывается о покупке флота, — подчеркнул глава Комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Одним из ключевых направлений работы станет завершение строительства причала в Старой Ладоге. Его начали возводить в 2017 году, и власти рассчитывают, что он станет новым центром туристического притяжения.

На Ладожском озере пересекаются важнейшие водные пути, и развитие единой системы судоходства даст новый импульс навигации и экономике региона, считают чиновники. Реализация инициативы укрепит транспортные связи между Ленинградской областью и Карелией и повысит туристическую привлекательность всего Северо-Запада России.

Ранее сообщалось, что причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии. Инвестор планирует начать строительство в конце лета — начале осени 2026 года. Строительство причала займет 3-4 месяца. В первую очередь будут развивать внутренние водные пути с Карелией, но не только. Планируется также увеличивать число железнодорожных составов из Ленобласти в Карелию, работать над улучшением автомобильных дорог, соединяющих наши регионы.

