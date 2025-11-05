У Ленобласти и Карелии появятся общие «водные» ворота

Ленинградская область и Республика Карелия договорились о строительстве совместных «водных ворот» — причала в поселке Салми.

Новый объект станет важной точкой для туристов и водных маршрутов, соединяющих два субъекта РФ, сообщает 47channel.

Председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк отметил, что проект обеспечит безопасное и комфортное путешествие по внутренним водным путям. Он напомнил, что развитие речной инфраструктуры уже приносит региону заметную пользу — строятся новые причалы, появляются рабочие места, оживают прибрежные территории.

— Мы сохраним внутренние водные пути с территории Ленинградской области в Карелию, обеспечив их навигационным оборудованием. Это нужно, чтобы путешествия были не только интересными, но, самое главное, безопасными. Мы активно развиваем внутренние водные пути. Десятки объектов транспортной инфраструктуры уже построены, сотни тысяч довольных пассажиров, десятки объектов приобрели новую жизнь. Оживают территории, где появляются причалы. Малый и средний бизнес приходит туда, большой бизнес задумывается о покупке флота, — подчеркнул глава Комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Одним из ключевых направлений работы станет завершение строительства причала в Старой Ладоге. Его начали возводить в 2017 году, и власти рассчитывают, что он станет новым центром туристического притяжения.

На Ладожском озере пересекаются важнейшие водные пути, и развитие единой системы судоходства даст новый импульс навигации и экономике региона, считают чиновники. Реализация инициативы укрепит транспортные связи между Ленинградской областью и Карелией и повысит туристическую привлекательность всего Северо-Запада России.

Ранее сообщалось, что причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии. Инвестор планирует начать строительство в конце лета — начале осени 2026 года. Строительство причала займет 3-4 месяца. В первую очередь будут развивать внутренние водные пути с Карелией, но не только. Планируется также увеличивать число железнодорожных составов из Ленобласти в Карелию, работать над улучшением автомобильных дорог, соединяющих наши регионы.