«У людей крыльев нет», — жители Петрозаводска показали бесхозную лестницу

Жители Петрозаводска сфотографировали не очищенную от снега лестницу, которая превратилась в горку.

Фотографии проблемной лестницы появились в паблике «Ключевая | Новости района».

«Кемская, 8», — уточнили горожане местонахождение проблемного участка.

«Лестницу не убирают», — сообщили жители Ключевой.

«А у людей крыльев нет», — грустно пошутили в сети.

Под постом развернулось обсуждение — злополучная лестница знакома многим жителям района.

Как рассказала одна горожанка, она на днях спускалась по ней и буквально «повисла на перилах, слава богу, выдержали».

«С коляской там вообще тяжело подниматься», — отметила другая петрозаводчанка.

Чувство юмора неистребимо у наших людей. Как написала пользовательница сети, «надо ледянки, сели — и в самый раз до остановки!»

«А так, конечно, не смешно. Бедные бабушки и дедушки, у которых нет сил спускаться на руках по перилам», — добавила она.

Жители района также высказали предположение, почему лестницу не чистят от снега.

«Эта безхозная», — написали в сети.

Ранее мы писали, что пешеходы требуют от властей Петрозаводска привести в порядок Гоголевский мост.