«У людей крыльев нет», — жители Петрозаводска показали бесхозную лестницу

Жители Петрозаводска сфотографировали не очищенную от снега лестницу, которая превратилась в горку.
Фотографии проблемной лестницы появились в паблике «Ключевая | Новости района».
«Кемская, 8», — уточнили горожане местонахождение проблемного участка.
«Лестницу не убирают», — сообщили жители Ключевой.
«А у людей крыльев нет», — грустно пошутили в сети.
Под постом развернулось обсуждение — злополучная лестница знакома многим жителям района.
Как рассказала одна горожанка, она на днях спускалась по ней и буквально «повисла на перилах, слава богу, выдержали».
«С коляской там вообще тяжело подниматься», — отметила другая петрозаводчанка.
Чувство юмора неистребимо у наших людей. Как написала пользовательница сети, «надо ледянки, сели — и в самый раз до остановки!»
«А так, конечно, не смешно. Бедные бабушки и дедушки, у которых нет сил спускаться на руках по перилам», — добавила она.
Жители района также высказали предположение, почему лестницу не чистят от снега.
«Эта безхозная», — написали в сети.
Ранее мы писали, что пешеходы требуют от властей Петрозаводска привести в порядок Гоголевский мост.
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