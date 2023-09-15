У менеджера из Карелии угнали машину за несколько миллионов рублей

Автовор забрался в «Палисад» менеджера из Карелии в Ленобласти.

Устанавливаются обстоятельства кражи крупного внедорожника в Гатчинском районе Ленобласти. Угонщик вскрыл штатную сигнализацию иномарки стоимостью больше 4 млн рублей, пишет 47news.

Как стало известно изданию, вечером 15 сентября в полицию обратилась 40-летняя жительница Карелии. Она является директором филиала фирмы по продаже продуктов. Женщина обнаружила пропажу коричневого Hyundai Palisade, который припарковала вечером 10 сентября у одной из девятиэтажек в Гатчине.

По предварительным данным, вор вскрыл штатную сигнализацию иномарки 2019 года выпуска. Ущерб оценили примерно в 4,3 млн рублей.

В полиции было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает издание.