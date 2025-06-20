У министра природных ресурсов Карелии появился новый заместитель

Бывший силовик назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Карелии.

Приказ о назначении Руслана Хусяйнова подписан сегодня, 25 июня.

«В новой роли Руслан Хусяйнов будет курировать вопросы лесного хозяйства. Ключевые направления: использование и воспроизводство лесов, охрана и защита лесов, аренда лесных участков, ведение государственного лесного реестра, а также развитие геоинформационных систем региона», — рассказали в ведомстве.

У Руслана Хусяйнова два высших образования, большой опыт работы в федеральных ведомствах. Подполковник полиции ранее возглавлял отдел по защите бюджетных средств, по борьбе с коррупцией в органах государственной власти и местного самоуправления, противодействия преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области.