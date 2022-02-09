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У многих агрессия: за смену диспетчеры «скорой» в Петрозаводске успевают выслушать предсказание своей судьбы

Новости. Общество
16:34, 09 Февраля 2022
фото: © Ольга Чайка / ВК

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Фельдшер станции скорой помощи Ольга Чайка попыталась объяснить заболевшим, ищущим помощи у медиков, что все работают на пределе, поэтому надо проявлять уважение.

На своей странице в соцсети Ольга Чайка написала, что сегодняшняя пандемия COVID-19 проверяет всех медиков на выносливость и на профпригодность.

«Поток обращений от населения нескончаемый на скорую помощь и в поликлиники. Лидирующим поводом к вызову является повышение температуры и у детей, и у взрослых. На станцию скорой помощи сейчас обрушился артиллерийский обстрел», — написала Ольга Чайка.

По словам Чайки, многие пациенты, не дозвонившись до поликлиники, звонят на скорую в надежде получить помощь и лечение.

«Но скорая не открывает больничный лист, лечение не назначает, потому что мы не контролируем дальнейшее состояние пациентов, а соответственно не можем оценить правильность назначенного лечения. Для этого существуют поликлиники», — объяснила фельдшер «скорой».

Также Чайка отметила, что фельдшеры по приему вызовов подробно расспрашивают каждого обратившегося на скорую не из любопытства, а потому что есть определенный алгоритм приема вызова. Это как раз и нужно для того, чтобы правильно оформить вызов: по скорой или по неотложной помощи.

«Терпению фельдшеров по приему вызовов можно позавидовать. Люди звонят разные, у многих агрессия перемежается с „высокой культурой речи“. За 12-часовую смену, а некоторым диспетчерам приходится работать и сутки, удается выслушивать предсказание своей судьбы и судьбы своих родственников на ближайшее время», — рассказала Ольга Чайка.

Как написала Ольга Чайка, достается всем — и диспетчерам, и выездным бригадам.

«Нагрузка на бригады и днём, и ночью одинакова. За 12 часов работы 2 перерыва по 20 — 30 минут. Но если днём нагрузка переносится легче, то ночь берет свое. Жалко смотреть на работников, уходящих после ночной смены домой. Дошли бы хоть», — так описала ситуацию фельдшер скорой помощи.

По признанию Чайки, на помощь скорой помощи в Петрозаводске приехали фельдшеры и водители из районов Карелии. 

Ольга чайка верит, что волна заболевающих COVID-19 и ОРВИ будет уменьшаться, и желает всем терпения, сил и здоровья.

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Комментарии

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Hoвый
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кир
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Русские идут. :)
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