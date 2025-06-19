Житель Карелии лишился денег после общения с лжесотрудниками Налоговой службы

Мошенники заставили жителя Олонецкого района взять кредит и перевести им деньги.

В Олонецком районе местный житель обратился в полицию, где рассказал, что под давлением мошенников оформил кредит и лишился денег. Об этом рассказали в МВД по республике.

Мужчине позвонил якобы сотрудник налоговой и убедил его в том, что ему нужно попасть на прием к какому-то специалисту. Чтобы это сделать, нужно было продиктовать подтверждающий код из смс.

На следующий день после фальшивой записи на прием ему в мессенджере позвонили якобы из «Центробанка». Подставной работник обманул пострадавшего, сказав, что от его имени пытаются подать заявку на кредит. Он порекомендовал опередить мошенников. «Опережающим» шагом стало оформление пострадавшим кредита на себя. Мужчина перевел 80 тысяч рублей на номер, который ему передали мошенники из «Лжецентробанка».

В полиции выяснили, что номер принадлежит сотовому оператору из Западной Сибири. Нарушителей ищут.